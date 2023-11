Loạt sai phạm bị lộ sau vụ vỡ tường đập thủy điện ở Gia Lai

Ngày 18/11, UBND huyện Chư Prông, Gia Lai báo cáo về kết quả điều tra, đánh giá , huyện Chư Prông.

Theo UBND huyện Chư Prông, nguyên nhân vụ vỡ tường đập thủy điện Ia Glae 2 do nước lũ lớn bất thường kèm mưa to đổ về. Đồng thời, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng không tuân thủ đầy đủ các nội dung, trình tự, biện pháp thi công, dẫn dòng thi công ở phần tường thượng lưu. Tiến độ thi công công trình chậm so với quyết định phê duyệt.