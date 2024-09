Loạt ô tô mới sắp ra mắt khách Việt trong tháng 9

Mitsubishi Triton 2024

Theo kế hoạch, Mitsubishi Triton 2024 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 11/9 tới đây. Hiện tại, tất cả các đại lý của Mitsubishi trên toàn quốc đều đã thông báo nhận đặt cọc trước mẫu xe này.

Đây là phiên bản facelift sở hữu thiết kế mới, hầm hố hơn cùng hệ thống khung gầm và giảm xóc được nâng cấp, đi kèm là gói an toàn chủ động ADAS. Thông tin ban đầu từ giới tư vấn bán hàng cho biết Triton 2024 về Việt Nam sẽ có 3 phiên bản gồm GLX 2WD AT, Premium 2WD AT và Athlete 4WD AT.

Trong đó, bản cao nhất sử dụng động cơ diesel 2.4L tăng áp kép cho công suất 204 mã lực còn các bản thấp hơn dùng động cơ 2.4L tăng áp công suất 181 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mitsubishi Triton 2024 dự kiến tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan.

Hyundai Santa Fe 2024

Hiện tại một số đại lý Hyundai đã bắt đầu nhận đặt trước mẫu Santa Fe phiên bản 2024. Xe nhiều khả năng sẽ được ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 9.