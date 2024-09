Loạt doanh nghiệp ở Đà Nẵng nợ đóng bảo hiểm số tiền lớn

Trong danh sách hơn 300 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm ở Đà Nẵng vừa được công bố, có đơn vị nợ số tiền hơn 13,6 tỷ đồng. Bảo hiểm Xã hội TP Đà Nẵng vừa công bố danh sách 334 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kéo dài, với số tiền lớn trên địa bàn thành phố. Danh sách này tính đến ngày 31/8. Trong đó, doanh nghiệp có số tiền nợ lớn nhất là Công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng (KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) với 13,6 tỷ đồng. Tiếp đến là Chi nhánh II - Công ty CP công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng (đường Trường Sa, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) 12,5 tỷ đồng; Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 5 (đường Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu) 10,9 tỷ đồng. Công ty CP Quảng An 1 - Chi nhánh Đà Nẵng (đơn vị được giao khai thác, vận hành các tuyến xe buýt ở Đà Nẵng) nợ tiền bảo hiểm hơn 12,5 tỷ đồng. Ảnh: T.T Một số doanh nghiệp khác cũng có số tiền nợ lớn, gồm Công ty TNHH Trang trí nội thất & quảng cáo Sài Gòn DAD (đường Tôn Thất Đạm, quận Thanh Khê) nợ 8,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Lilama 7 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) nợ 7,1 tỷ đồng; Công ty TNHH KOKILI Việt Nam (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) nợ 1,6 tỷ đồng. Công ty Cổ phần An Phú Quý (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) nợ 1 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV thiết kế kiến trúc RAYMOND Việt Nam (đường Bạch Đằng, quận Hải Châu) nợ 1,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) nợ 1,8 tỷ đồng. Theo Bảo hiểm Xã hội TP Đà Nẵng, tình trạng doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài với số tiền rất lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Trước đó, ngày 20/8, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã ban hành các văn bản về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, lĩnh vực BHYT trên địa bàn đối với Công ty TNHH Max Planning Vina (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ); Công ty CP Bệnh viện quốc tế Y Đức (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu); Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Tây Lan (trụ sở số 63 Tôn Thất Đạm, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê); Công ty TNHH Khả Tâm (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp trên đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc, bảo hiểm tai nạn chậm đóng cho cơ quan BHXH; đồng thời nộp khoản tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.