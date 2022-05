Loại virus khiến 100% người mắc tử vong

Bệnh sẽ diễn biến theo hai thể: Kiểu hướng thượng (hội chứng Landly) và thể cuồng. Từ khi xuất hiện triệu chứng đến khi hôn mê, suy tim, phổi hoặc tử vong thường kéo dài 2-6 ngày hoặc lâu hơn. Người bệnh qua đời do liệt cơ hô hấp.

Ổ chứa virus dại trong tự nhiên là động vật có vú máu nóng, nhất là chó hoang dã như chó sói đồng (Coyotes), chó sói (Wolves), chó rừng (Jackals) và chó nhà (Candae). Ngoài ra, ổ chứa virus dại còn ở mèo, chồn, cầy và những động vật có vú khác.

Tại Nam Mỹ, Trung Mỹ, Mexico, loài dơi hút máu và dơi ăn hoa quả cũng là ổ chứa virus dại phổ biến. Trong khi đó, Mỹ, Canada, châu Âu đã tìm thấy loài dơi ăn sâu bọ nhiễm virus dại. Ở các nước đang phát triển, ổ chứa chủ yếu ở chó, ngoài ra còn thấy ở mèo, chuột...

Tại Việt Nam, chó là ổ chứa virus dại chủ yếu (chiếm 96-97%), sau đó là mèo (3-4%) và động vật khác (thỏ, chuột, sóc...) chưa phát hiện được.



Virus dại thường xâm nhập cơ thể người qua các vết cắn của động vật. Ảnh: iStock.

Theo WHO, dại là bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine. Tiêm phòng cho chó là cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh dại ở người, giúp giảm tử vong do bệnh dại do truyền từ chó. Ở người, loại vaccine tương tự được sử dụng để tiêm chủng cho những ca phơi nhiễm hoặc trước khi tiếp xúc bệnh dại. Những người làm nghề có nguy cơ cao như nhân viên phòng thí nghiệm xử lý bệnh dại sống, virus liên quan bệnh dại (lyssavirus), kiểm soát dịch bệnh hoang dã thường được tiêm vaccine dự phòng.

Dự phòng sau phơi nhiễm là điều trị ngay lập tức nạn nhân nghi bị động vật có virus dại cắn. Điều này giúp ngăn chặn sự xâm nhập của virus vào hệ thần kinh trung ương, giảm nguy cơ tử vong.

Nạn nhân cần được rửa sạch nhiều lần (tối thiểu 15 phút bằng nước, xà bông, povidone iodine) và điều trị tại chỗ vết thương càng sớm càng tốt; tiêm vaccine phòng dại liều mạnh; sử dụng globulin miễn dịch phòng bệnh dại (RIG) nếu được chỉ định.