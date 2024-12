Loại lá rất dễ tìm, có tác dụng với bệnh tiểu đường

Lá ổi được cho là có tác dụng tích cực đối với bệnh tiểu đường, nhất là trong việc điều hòa lượng đường huyết. Loại lá có tác dụng với bệnh tiểu đường nhưng nên tham khảo bác sĩ khi sử dụng. Ảnh: Kiều Vũ Quả ổi tốt cho sức khỏe nhưng lá ổi cũng có những tác dụng không kém, như điều trị bệnh tiêu hóa, có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ung thư. Tác dụng đối với hệ tiêu hóa Một trong những tác dụng nổi bật nhất của lá ổi là khả năng hỗ trợ điều trị các vấn đề về tiêu hóa. Các nghiên cứu chỉ ra rằng lá ổi có chứa nhiều hợp chất polyphenol và flavonoid có khả năng kháng khuẩn mạnh, giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây tiêu chảy và viêm ruột. Một nghiên cứu của Tạp chí Phytotherapy Research chỉ ra rằng chiết xuất từ lá ổi có thể làm giảm các triệu chứng tiêu chảy và viêm đường ruột nhờ vào khả năng ức chế hoạt động của các vi khuẩn có hại như Escherichia coli và Salmonella. Kháng viêm và chống oxy hóa Lá ổi cũng nổi bật với đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa. Các hợp chất polyphenolic trong lá ổi như quercetin và kaempferol đã được chứng minh có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ hệ miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa. Chiết xuất lá ổi có khả năng ức chế sự sản sinh các gốc tự do, từ đó giảm thiểu tổn thương tế bào và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến stress oxy hóa như ung thư và bệnh tim mạch. Tác dụng đối với bệnh tiểu đường Lá ổi còn có tác dụng tích cực đối với bệnh tiểu đường, nhất là trong việc điều hòa lượng đường huyết. Chiết xuất lá ổi có thể giúp giảm lượng glucose trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Các hợp chất trong lá ổi giúp cải thiện khả năng sử dụng insulin của cơ thể, đồng thời giảm mức độ kháng insulin. Điều này có thể làm giảm nguy cơ phát triển các biến chứng của bệnh tiểu đường. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch Khả năng giảm cholesterol và huyết áp - hai yếu tố nguy cơ quan trọng gây bệnh tim – cũng là một trong những tác dụng của lá ổi. Một nghiên cứu của Tạp chí Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition cho thấy việc sử dụng lá ổi có thể làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL) trong máu. Từ đó hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch. Cùng với quả ổi, lá ổi có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe nhưng nếu sử dụng lá ổi như một phương pháp điều trị thì vẫn cần có sự chỉ dẫn và giám sát của bác sĩ, đặc biệt đối với những người có tình trạng sức khỏe đặc biệt.