Loại hạt rẻ tiền ở chợ Việt giúp ổn định đường huyết và ngừa biến chứng, người bệnh tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Đậu xanh không chỉ giúp ổn định đường huyết, tốt cho người bị tiểu đường mà còn tốt cho người thừa cân, béo phì, người có nguy cơ mắc bệnh về tim mạch... Người bệnh tiểu đường ăn đậu xanh có tốt không? Theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ), một trong những ưu điểm chính của đậu xanh đối với người mắc bệnh tiểu đường là loại thực vật này có chỉ số đường huyết thấp. Nhờ chỉ số đường huyết thấp nên người bị tiểu đường nếu ăn một lượng vừa phải sẽ không ảnh hưởng đến đường huyết. Trong đó, đậu xanh là một loại thực phẩm thường được khuyến khích sử dụng cho người tiểu đường bởi đây là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, có nhiều lợi ích cho sức khỏe, không chỉ người bị tiểu đường mà còn tốt cho người thừa cân, béo phì, người có nguy cơ mắc bệnh về tim mạch.

Ảnh minh họa Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường vào máu, từ đó giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Protein giúp tạo cảm giác no lâu, giúp xây dựng và sửa chữa cơ bắp, kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ béo phì, một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường. Nhiều loại vitamin và khoáng chất trong đậu xanh rất cần thiết cho sức khỏe như vitamin B, vitamin C, kali, magie,... Các chất này có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của người tiểu đường, giảm nguy cơ mắc các biến chứng của bệnh. Ngoài ra, đậu xanh còn chứa các chất chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ cơ thể giảm nguy cơ biến chứng của bệnh tiểu đường, bao gồm bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh thận,... Bất ngờ công dụng của đậu xanh với người bệnh tiểu đường

Ảnh minh họa Giúp kiểm soát đường trong máu Ngoài ra, đậu xanh rất giàu chất xơ. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng. Nhờ đó, lượng đường glucose từ thức ăn sẽ đi vào máu từ từ, tránh tình trạng đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn. Tác động này sẽ giúp việc kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Ngăn ngừa biến chứng tiểu đường Đậu xanh chứa một lượng đáng kể vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Chúng là nguồn cung cấp vitamin C lý tưởng, giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch và chữa lành vết thương. Đây là những yếu tố hết sức quan trọng với những người mắc bệnh tiểu đường, khi hệ miễn dịch của họ dễ bị tổn thương. Tốt cho xương khớp Đậu xanh cũng cung cấp vitamin K vốn rất cần thiết cho quá trình đông máu và sức khỏe của xương. Cụ thể, vitamin K hoạt động bằng cách giúp tạo ra các protein cần thiết cho quá trình tạo xương. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu vitamin K có liên quan đến chức năng thể chất tốt hơn và giảm nguy cơ chấn thương, chẳng hạn như gãy xương hông, do té ngã ở phụ nữ lớn tuổi. Giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính Hơn nữa, đậu xanh có chứa chất chống oxy hóa beta-carotene và lutein. Các hợp chất này giúp chống lại căng thẳng oxy hóa do lượng đường trong máu cao, nhờ đó góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính thường liên quan đến bệnh tiểu đường. Cách ăn đậu xanh tốt nhất cho người bệnh tiểu đường

Ảnh minh họa - Nên ngâm đậu xanh trước khi nấu sẽ giúp đậu xanh mềm, dễ tiêu hóa hơn và làm giảm hàm lượng muối natri, kali. - Nấu đậu xanh với lửa nhỏ sẽ giúp đậu xanh chín mềm và giữ được nhiều chất dinh dưỡng. - Không nên cho thêm đường vào các món ăn từ đậu xanh. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng đường phèn, mật ong hoặc các loại đường tự nhiên khác. - Không ăn quá nhiều đậu xanh. Lượng đậu xanh khuyến nghị cho người trưởng thành là khoảng 200-300g mỗi ngày. - Nên ăn đậu xanh với các loại thực phẩm khác để cân bằng dinh dưỡng. Theo Sức khoẻ đời sống