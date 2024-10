Loại gạo đắt nhất thế giới, được ví như “viên kim cương” trong thế giới gạo

Kinmemai Premium là loại gạo cao cấp nhất thế giới, có thể làm ra những món cơm ngon xuất sắc. Kinmemai Premium là một dòng gạo thủ công được chọn lọc kỹ càng, đã từng nắm giữ kỷ lục Guinness Thế giới về loại gạo đắt nhất thế giới với giá 109 USD/kg (khoảng 2,7 triệu đồng). Được sản xuất bởi Tập đoàn Toyo Rice của Nhật Bản, dòng gạo cao cấp này là sự kết hợp của từ 5 loại gạo Nhật Bản từng giành giải thưởng ở các tỉnh Gunma, Gifu, Kumamoto, Nagano và Niigata của Nhật Bản. Gạo được ủ hương vị trong 6 tháng bằng công nghệ đánh bóng hạt gạo độc quyền được phát triển cách đây hơn 17 năm. Gạo Kinmemay Premium được cho là có giá trị dinh dưỡng cao hơn so với các loại gạo thông thường, có hương vị thơm ngon đặc biệt. Bản thân những hạt gạo này trông giống như những viên kim cương nhỏ nhờ quá trình đánh bóng đặc biệt. Kinmemai Premium chứa nhiều hơn 6 lần lipopolysaccharide (LPS) (một chất tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên giúp duy trì sức khỏe tốt và chống lại bệnh tật), 1,8 lần chất xơ và 7 lần Vitamin B1 so với gạo trắng thông thường. Loại gạo này không cần vo, nghĩa là không cần rửa trước khi nấu, có mùi thơm độc đáo và vị ngọt. Với các giống gạo quý như Koshihikari và Pikamaru, gạo Kinmemai Premium được chọn lọc thủ công bởi các chuyên gia của Tập đoàn Toyo, người nông dân trồng loại gạo này được trả gấp 8 lần so với gạo thông thường. Mỗi túi gạo Kinmemai Premium có trọng lượng 140 gram được bán với giá 120 USD/kg (khoảng 3 triệu đồng). Nó đã lập kỷ lục thế giới về 'gạo đắt nhất' vào năm 2016, với giá 109 USD/kg, nhưng lạm phát đã đẩy giá lên cao hơn kể từ đó. Ban đầu, loại gạo này chỉ được bán ở Nhật Bản, sau đó nó được xuất khẩu sang Singapore. Tuy nhiên, gạo Kinmemai Premium không thích hợp để làm món sushi vì nó thiếu lượng tinh bột cần thiết. Để đánh giá đầy đủ hương vị ngọt ngào, thơm ngon của loại gạo này, người ta khuyên dùng cho các món ăn Nhật Bản đơn giản như ochazuke và Tamago kake gohan.