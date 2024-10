Loại củ ví như ‘nhân sâm trắng’ người tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ, ngày thu lạnh nên thử làm ngay 3 món này

Được ví là ‘nhân sâm trắng’, loại củ này rất tốt cho người tiểu đường. Trong ngày thu lạnh, mọi người có thể thử làm ngay 3 món ngon này để kéo dài tuổi thọ. Củ cải trắng là một loại củ có nhiều trong những ngày thu. Chúng được ví là ‘nhân sâm trắng’, có thể chế biến được nhiều món ăn bổ dưỡng trong các bữa cơm truyền thống. Sự kết hợp tuyệt vời từ vị ngọt thanh mát của củ cải trắng cùng với sự đậm đà của các nguyên liệu khác sẽ tạo nên những món ăn có phần lạ miệng mà bổ dưỡng và hấp dẫn. Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) cho biết, người tiểu đường nên bổ sung thường xuyên củ cải trắng trong bữa ăn. Với vị ngọt, tính mát, tính bình… củ cải được dùng làm thực phẩm và chữa nhiều bệnh khác nhau. Với những người mắc bệnh tiểu đường, cơ thể tiết ra hoặc không có khả năng sản xuất ra hormon insulin nên rất hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột. Củ cải trắng với hàm lượng chất xơ dồi dào, chỉ số glycemic thấp nên là thực phẩm lý tưởng với người bệnh. 100g củ cải trắng chỉ cung cấp 16 calo. Khi ăn củ cải, nhiều người có cảm giác ăn nhanh no và no lâu hơn. Bởi vậy, loại củ này cũng tốt với người thừa cân.

Củ cải rất tốt với người thừa cân, người bị tiểu đường Theo chuyên gia, củ cải trắng mọi người nên chọn loại củ to vừa, thuôn dài về phía đuôi. Những củ cải có phần đuôi mập thường chứa rất nhiều nước và nhạt vị. Củ cải trắng tươi ngon sẽ còn nguyên cuống và rễ, cuống còn tươi mới, còn nguyên vẹn. 3 món kho ngon từ củ cải trắng đưa cơm trong ngày thu lạnh Thịt kho củ cải: Ngoài việc chế biến đơn giản củ cải trắng bằng cách luộc, để đưa cơm trong những ngày thu lạnh, mọi người có thể chế biến món thịt ba chỉ kho củ cải trắng. Thành phẩm được bày ra đĩa có màu vàng ươm đẹp mắt. Khi ăn ta sẽ cảm nhận được vị mặn ngọt hài hòa và mùi thơm hấp dẫn của thịt ba chỉ cuốn hút. Trong những ngày thu, trời lạnh, ăn thịt kho củ cải sẽ rất đưa cơm. Gà hầm củ cải: Để tăng cường sức khỏe, bạn nên sử dụng món gà hầm củ cải. Đây là một món ăn dễ chế biến cũng như sự hấp dẫn từ nguyên liệu gà, sả cùng với củ cải và nấm rơm thơm. Thịt gà khi ăn dai mềm, thấm gia vị hòa cùng với củ cải thanh mát và nấm rơm giòn ngọt.

Thịt bò kho củ cải trắng: Món ăn cuốn hút với những miếng củ cải vàng đều màu, nóng hổi xen lẫn là những miếng bò mềm mềm, dai dai thấm đẫm gia vị. Khi ăn với cơm trắng, bạn sẽ dễ dàng cảm thấy mùi thơm nhẹ đặc trưng của củ cải hòa cùng thịt bò được kho đậm đà khó quên. Khi ăn củ cải nên tránh kết hợp cùng thứ này + Củ cải trắng kỵ với lê, táo, nho bởi hàm lượng cetan đồng có trong các loại trái cây này sẽ phản ứng với axit cianogen từ củ cải gây ra triệu chứng suy tuyến giáp, triệu chứng bướu cổ nặng, nhất là khi có thói quen uống nước ép này thường xuyên. + Củ cải trắng kỵ kết hợp nhân sâm bởi theo đông y, hải sản, củ cải tính hàn, hạ khí, còn nhân sâm lại bổ khí. Khi kết hợp sẽ làm giảm công dụng với sức khỏe. + Củ cải với cà rốt không tương thích. Bởi củ cải giàu vitamin C, còn trong cà rốt lại chứa nhiều enzym phân hủy loại vitamin này, gây mất chất. Khi kết hợp cùng nhau, hàm lượng vitamin đưa vào cơ thể sẽ không được nhiều. + Khi ăn củ cải trắng không nên uống trà cùng lúc vì có thể gây táo bón và ợ chua. Củ cải có tính hàn, còn trà được cho có tính ấm nên ‘đối’ nhau. Theo Sức Khỏe Đời Sống