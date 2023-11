Lo ngại vì sản phụ sinh con cân nặng ngày càng tăng

Sản phụ sau khi được sinh mổ thành công. Ảnh: Thiên Chương

Mới đây, Bệnh viện Hùng Vương TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận sản phụ K.O. 27 tuổi, mang thai 40 tuần 1 ngày, nhưng không may bịvỡ ối, suy tuần hoàn nhau thai, có nguy cơ vỡ tử cung trên vết mổ cũ do thai to.