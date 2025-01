Lo ngại thuế quan, giá đồng USD tăng mạnh

Đồng đô la Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro của Australia và New Zealand đã giảm ít nhất 0,7% so với đồng USD trong phiên giao dịch 28/1 tại thị trường châu Á, trong khi đồng yen Nhật giảm hơn 0,9%. Đồng NDT tại thị trường nước ngoài cũng giảm hơn 0,4% so với đồng bạc xanh.



Những diễn biến trên xảy ra sau khi tờ Financial Times đưa tin ông Scott Bessent, người đã được phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ủng hộ việc áp dụng dần dần thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Mỹ, bắt đầu từ mức 2,5%.