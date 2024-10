Lỡ làm “chị đẹp” hơn gần 10 tuổi có bầu, tôi có nên cưới hay mặc kệ?

Sau một lần say rượu lỡ "qua đêm" với chị đồng nghiệp hơn 8 tuổi, tôi bị khống chế khiến phải làm theo yêu cầu của chị ấy. Đến nay chị ấy có bầu khiến tôi rất hoang mang không biết phải giải quyết thế nào Tôi năm nay 24 tuổi, mới đi làm được 2 năm và chưa có kế hoạch lập gia đình. Nhưng gần đây tôi vướng vào chuyện tình cảm khó giải quyết với một chị cùng công ty hơn tôi 8 tuổi. Cả tôi và chị ấy đều độc thân nên không vướng bận, thường ở công ty về muộn hơn mọi người. Thỉnh thoảng, chị ấy rủ tôi đi ăn tối, tôi nghĩ chuyện đó bình thường nên đi ăn cùng. Rồi dần dà hai người trở nên thân thiết hơn, các buổi đi ăn cùng nhau nhiều hơn. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần là chị em đồng nghiệp thì chuyện đi ăn, cà phê với nhau là bình thường. Tôi không bao giờ nghĩ mình lại lấy một người hơn 8 tuổi lại không có tình yêu (ảnh minh họa)

Một lần chị ấy được tăng lương, đã rủ tôi đi nhà hàng liên hoan. Hôm đó tôi ngà ngà say nên không làm chủ được bản thân, đã về nhà chị ấy và “chuyện ấy” đã xảy ra. Thú thực tôi không có cảm giác gì về sự đụng chạm hôm đó vì quá say. Nhưng sau lần ấy, chị ấy thường xuyên lấy chuyện chúng tôi đã "quan hệ" để khống chế khiến tôi sợ hãi mọi người biết nên đã làm theo đề nghị của chị ấy. Hơn một tháng nay, “chị đẹp” thông báo có bầu khiến tôi hoảng hốt. Tôi chưa sẵn sàng tâm thế để lập gia đình lại với người hơn mình gần chục tuổi. Còn chị ấy thì liên tục giục tôi đưa về ra mắt, không cái thai ngày càng lớn sẽ khó cho cả hai. Chị còn nói bố mẹ chị sẽ không bao giờ chấp nhận con gái “ăn cơm trước kẻng” chứ chưa nói đến chuyện “không chồng mà chửa”. Tôi muốn tránh mặt để suy nghĩ cũng không được vì chị ấy càng ngày càng lấy cớ để gần tôi. Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi không bao giờ nghĩ mình lại lấy một người như vậy lại không có tình yêu. Các lần qua đêm với chị ấy cũng là do tôi say hoặc bị chị ấy khống chế. Nhưng tôi cũng không thể chối bỏ trách nhiệm làm cha với đứa con trong bụng chị ấy, tôi phải làm gì bây giờ? Theo VOV