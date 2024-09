Lộ đơn vị tư vấn cho TPHCM lập bảng giá đất mới có nơi tăng 51 lần

Đơn vị tư vấn giá đất để Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM ban hành dự thảo bảng giá đất mới, tăng tới 51 lần là Công ty Tư vấn Thẩm định giá Hồng Đức. Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM thông tin về quá trình xây dựng dự thảo quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/1/2020 và thời điểm dự kiến hoàn tất tờ trình bổ sung. Về trình tự điều chỉnh bảng giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết đang thực hiện theo Nghị định 71/2024 với quy trình nhiều bước. Cụ thể, bước 1 là lựa chọn đơn vị tư vấn giá đất, là Công ty Tư vấn Thẩm định giá Hồng Đức. Bước 2 là tổ chức thẩm định giá đất để điều chỉnh bảng giá đất. Theo đó, đơn vị tư vấn thẩm định giá đã phối hợp với UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức, các cơ quan đăng ký và cơ quan thuế để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp xã, huyện, tỉnh. Bước 3, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM xây dựng dự thảo tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; hoàn thiện dự thảo và báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã hoàn tất việc lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo và báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất. Bước 4 là Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã có tờ trình gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất TPHCM. Theo đó, do tính chất quan trọng và tác động lớn của bảng giá đất, UBND TPHCM đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban cán sự Đảng HĐND, UBND TPHCM. Đồng thời đã thực hiện bổ sung các hội nghị lấy ý kiến của các đối tượng bị ảnh hưởng. Theo quy trình, sau khi hoàn tất việc thẩm định, Hội đồng thẩm định bảng giá đất TPHCM sẽ gửi văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM. Tiếp đó, cơ quan này sẽ tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND TPHCM ban hành quyết định. Bảng giá đất điều chỉnh từng được dự kiến sẽ ban hành trước ngày 15/9. Tuy nhiên, do tính chất quan trọng và tác động lớn của bảng giá đất điều chỉnh, UBND TPHCM đã bổ sung các hội nghị lấy ý kiến. Vì cần có thời gian tổng hợp, tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý, đồng thời bổ sung vào hồ sơ trình thẩm định nên đến nay, thành phố chưa thể ban hành bảng giá đất điều chỉnh theo kế hoạch. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, trong tháng 9 này, đơn vị sẽ hoàn tất nội dung trình bổ sung để Hội đồng thẩm định giá đất TPHCM thẩm định. Đối với các vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của hàng nghìn hồ sơ đất đai đã tiếp nhận từ ngày 1/8 , Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết UBND TPHCM đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện. Cục Thuế TPHCM cho biết, từ ngày 1 - 27/8, cơ quan thuế đã tiếp nhận tổng cộng 8.808 hồ sơ. Trong đó, 346 hồ sơ thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, 277 hồ sơ thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, 5.448 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, 2.737 hồ sơ thuộc các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính (thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ…) Do đó, Cục Thuế TPHCM kiến nghị UBND TPHCM sớm ban hành quyết định điều chỉnh bảng giá đất và có hướng dẫn, chỉ đạo việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật (bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ phần trăm tính thu tiền thuê đất...) để cơ quan thuế kịp thời tính nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các hồ sơ phát sinh từ ngày 1/8. Ngoài ra, để tránh tồn đọng hồ sơ, khiếu nại, ảnh hưởng đến nhu cầu thực tế và quyền lợi hợp pháp của người dân, Cục Thuế TPHCM sẽ báo cáo Tổng cục Thuế về việc giải quyết các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính, khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân. Hồi cuối tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã đưa ra dự thảo quyết định điều chỉnh quyết định số 02/2020-QĐ-UBND của UBND TPHCM về bảng giá đất trên địa bàn. Theo dự thảo bảng giá đất này, 1 quận và 4 huyện có mức tăng giá đất tại một số vị trí đất trên 30 lần, cá biệt tại huyện Hóc Môn có mức tăng giá đến 51 lần. Duy Quang