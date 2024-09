Lộ chi tiết Samsung Galaxy S24 FE: Dùng chip Exynos, pin 4.700 mAh

Leaker nổi tiếng Evan Blass mới đây đã công bố đoạn video quảng cáo Samsung Galaxy S24 FE gần 90 giây, làm lộ diện mọi thông số quan trọng. Gần đến thời điểm ra mắt theo lời đồn, thông tin về chiếc Samsung Galaxy S24 FE càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là khi leaker huyền thoại Evan Blass gần đây đã "chơi lớn", đăng tải đoạn video quảng cáo dài gần 90 giây, tiết lộ hầu hết chi tiết quan trọng của chiếc smartphone này. Khác với những bản render hoặc clip dựng nghiệp dư thường thấy, đoạn video của Blass được Phone Arena nhận xét là chuẩn mực marketing thường thấy và với uy tín trong lịch sử leak của anh, những thông tin dưới đây có khả năng cao là sự thật. Ảnh chụp màn hình video leak bởi Evan Blass. Cụ thể, Samsung Galaxy S24 FE sẽ có: Màn hình FHD+ 6,7 inch với độ sáng tối đa 1900 nits; Chip xử lý Samsung Exynos 2400e; Camera chính góc rộng 50 MP phía sau; Camera phụ góc siêu rộng 12 MP; Cảm biến tele 8 MP với zoom quang 3x; Camera selfie đơn 10 MP; Pin 4.700mAh với thời lượng xem video lên đến 28 giờ hoặc thời gian nghe nhạc lên đến 81 giờ; Khung nhôm; Bảo vệ màn hình bằng kính Corning Gorilla Glass Victus+; Chống nước và bụi theo chuẩn IP68; Galaxy AI; Các tùy chọn màu xanh lam, than chì, xám, bạc hà và vàng. Tuy nhiên, video không tiết lộ cấu hình dung lượng cũng như tốc độ sạc tối đa cho viên pin 4.700 mAh, lớn hơn khá nhiều so với 4.000 của Samsung Galaxy S24 bản thường và 4.500 mAh của Samsung Galaxy S23 FE năm ngoái. Galaxy S24 FE quảng cáo có thời lượng pin rất ấn tượng. Ngoài viên pin lớn hơn, Galaxy S24 FE năm nay cũng sẽ có màn hình lớn hơn, sáng hơn nhiều, cũng như một số cải tiến về camera. S24 FE dường như không tăng thêm số lượng megapixel của người tiền nhiệm theo bất kỳ cách nào, mặc dù ảnh vẫn có thể rõ nét hơn với nhiều thuật toán phần mềm khác nhau và thậm chí có thể là cảm biến hình ảnh mới. Vẫn phải chờ xem năng lực hệ thống tổng thể sẽ như thế nào trong thế giới thực với bộ xử lý Exynos 2400e vốn thay cho Snapdragon 8 Gen 1 bên trong S23 FE (dành riêng cho bản Mỹ). Chỉ dựa trên video mới bị rò rỉ này, có vẻ như không thể đoán được khi nào Galaxy S24 FE sẽ được phát hành và giá của nó là bao nhiêu. Tuy nhiên, Samsung gần đây đã tiết lộ ngày ra mắt dòng Galaxy Tab S10 tại Ấn Độ là 26/9. Chắc chắn có khả năng cao là Galaxy S24 FE sẽ được ra mắt vào cùng ngày, và theo Phone Arena, những dự đoán đáng tin cậy nhất có vẻ như cho rằng mức giá khởi điểm là 650 USD tại Mỹ. Các màu của Samsung Galaxy S24 FE. Mức giá trên là đủ để bạn có được cấu hình cơ bản 128 GB, còn dung lượng lưu trữ 256 GB được cho là sẽ khiến bạn tốn thêm 60 USD. Thật không may, 710 USD sẽ gần bằng giá bán lẻ của mẫu Galaxy S24 bản thường của Samsung, được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3 tiên tiến trong một thân máy nhỏ gọn hơn nhiều so với "người anh em họ" FE sắp ra mắt. Thạch Anh