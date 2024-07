Lo ảnh tĩnh, công nghệ Deepfake qua mặt sinh trắc học ngân hàng

Nhiều ngày gần đây, người tiêu dùng vẫn xôn xao về thực trạng các app ngân hàng bị lừa ở bước xác thực chuyển tiền bằng một ảnh chụp sẵn.

Khách hàng cập nhật dữ liệu sinh trắc học để chuyển tiền trên 10 triệu đồng, theo quy định mới của NHNN. Ảnh: Bình An

Bên lề Hội thảo "Giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng" do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức mới đây, Trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cho hay hệ thống công nghệ của các ngân hàng đều cơ bản đảm bảo xử lý được vấn đề này.