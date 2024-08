Linh cẩu nhận cái kết thảm khi bị sư tử "đánh úp" giữa bữa ăn

Một đoạn clip ấn tượng về thế giới tự nhiên đã được một nhân viên kiểm lâm ghi lại tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Sabi Sands, Nam Phi. Đoạn video cho thấy một bầy linh cẩu đang tập trung thưởng thức bữa ăn từ xác của một con hà mã to lớn.

Có vẻ như con hà mã này đã chết từ trước và bầy linh cẩu đang thực hiện nhiệm vụ "dọn dẹp".

Những con linh cẩu này tưởng rằng mình thật may mắn vì có thể thưởng thức con mồi to lớn này một mình. Tuy nhiên, trong thế giới tự nhiên, xác của những con vật to lớn như voi, hà mã hay tê giác luôn thu hút sự chú ý của những loài động vật ăn thịt.