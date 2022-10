Lí do khiến xe điện trở nên an toàn

Cùng với đó, pin EV nằm trong vỏ có độ bền cao, góp phần tăng thêm độ cứng cho nền tảng và giúp duy trì tính toàn vẹn của thân xe nếu chẳng may xảy ra va chạm.

Do đó, những yếu tố trên đã cải thiện đáng kể mức độ an toàn cho người dùng xe điện. Sau khi trải qua các thử nghiệm va chạm của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Hoa Kỳ (IIHS), Audi e-tron và Tesla Model 3 đã giành được giải thưởng an toàn cao nhất mang tên 'Top Safety Pick +' vào năm 2021. Dù mất một vài điểm bởi đèn pha tiêu chuẩn kém, Ford Mustang Mach-E vẫn nhận được giải thưởng Top Safety Pick từ IIHS.

Cải thiện khả năng xử lý

Một lợi thế khác được tạo ra bởi một nền tảng ván trượt là pin nằm ở vị trí rất thấp, bên dưới khoang hành khách. Điều này làm giảm trọng tâm của xe và dẫn đến phân bổ trọng lượng lý tưởng 50/50 giữa cầu trước và cầu sau.