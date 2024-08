Lee Kwang Soo đến TPHCM, nói gì khi đóng phim cùng 'nàng thơ' Hoàng Hà?

Một lần đến Việt Nam để quay quảng cáo, Kang Joon Woo tình cờ gặp Thảo - một cô gái Việt mơ ước trở thành nhân viên pha chế chuyên nghiệp. Cả hai vô tình lâm vào những tình huống "dở khóc dở cười" và cùng trải nghiệm cuộc sống mới lạ nhưng đầy thú vị.

Lee Kwang Soo (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Vai diễn của Lee Kwang Soo trong Dream of you khác biệt hoàn toàn với vai diễn sát nhân trong phim truyền hình No way out: The roulette vừa ra mắt hôm 31/7. Sự biến hóa "180 độ" của nam diễn viên hứa hẹn khiến khán giả thích thú.

Lee Kwang Soo hào hứng cho biết: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện một khía cạnh khác của mình thông qua tác phẩm này. Các bạn có thể đón chờ đây là phim hài lãng mạn ấm áp mà mọi người đều có thể đồng cảm chứ không phải một mối tình lãng mạn đầy mộng mơ".