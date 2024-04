Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thu hút đông đảo du khách và người dân TP.HCM

Theo bà Yến, tiếp nối thành quả đã đạt được trong năm2023, Thành phố xác định chủ đề năm 2024 “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tâp trung thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98 của Quốc hội”; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Quý 1 năm 2024, thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật; trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố tăng trên 6,5%; tất cả các ngành dịch vụ đều có mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ; với phương châm “Tết an vui - đầm ấm - an toàn - tiết kiệm”, công tác chăm lo cho người dân trong dịp Tết Giáp Thìn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các lãnh đạo thành kính dâng hương.

Sau diễn văn của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến, lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu tham gia diễu hành đón rước Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; dâng hương dâng hoa, lễ tế theo nghi thức cổ truyền của dân tộc; và dâng hương dâng hoa Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

