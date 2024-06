Lập ‘nhóm lợi ích’ với thứ trưởng công an, quan tham Trung Quốc tiến thân vù vù

“Tôi cũng không để ông ấy thất vọng. Vương sau đó được bổ nhiệm làm Phó tỉnh trưởng kiêm Giám đốc công an tỉnh Giang Tô, rồi trở thành Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị pháp luật tỉnh Giang Tô. Con đường quan lộ đều là tôi giúp đỡ ông ấy, và tôi coi ông ấy như quân của mình”, cựu Thứ trưởng Công an nói thêm.

Vương Lập Khoa, Tôn Lực Quân, Cung Đạo An và nhiều thành viên khác của ‘nhóm lợi ích’. Ảnh: CCTV

Các thành viên khác trong "nhóm lợi ích" trên cũng là những quan chức có máu mặt như Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa; Cung Đạo An, Phó thị trưởng kiêm Giám đốc Công an thành phố Thượng Hải; Lưu Tân Vân, Phó tỉnh trưởng kiêm Giám đốc Công an tỉnh Sơn Tây…

Ngoài những tội đưa hối lộ, móc nối xã hội đen, liên kết với nhiều quan chức lập ra "nhóm lợi ích" cùng làm giàu..., Vương Lập Khoa cũng có hành vi dung túng cho người thân làm giàu.

Cụ thể, anh trai của Vương là Vương Lập Duy từng nắm giữ nhiều chức vụ trong chính quyền thành phố Cẩm Châu. Ông này đã lợi dụng quyền lực và địa vị xã hội của em trai để nhận hối lộ hơn 44,6 triệu NDT từ nhiều doanh nghiệp và cá nhân.

Vương Lập Duy. Ảnh: CCTV

Tòa án nhân dân thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, vào tháng 9/2022 đã tuyên án tử hình với Vương Lập Khoa nhưng được hoãn thi hành án trong 2 năm. Đồng thời, Vương cũng bị tuyên 15 năm tù vì tội thông đồng với xã hội đen.