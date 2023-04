Lắp máy lạnh trong lớp học để giảm bụi từ dự án sân bay Long Thành

Chủ đầu tư dự án Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bụi công trường bằng biện pháp lắp máy lạnh trong trường học.

Theo đó, ngày 9/4, UBND huyện Long Thành yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát các trường học bị bụi đỏ bay vào, gồm các trường bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại các xã Bình Sơn, Long An, Bàu Cạn, Bình An...