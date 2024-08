Lập 63 bài vị cho 63 tỉnh thành có người mất vì tai nạn giao thông

Ban tổ chức cũng sẽ trao quà, động viên gia đình của các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Các phần quà sẽ được ưu tiên cho người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi do bố mẹ tử vong trong tai nạn giao thông.

Họp báo thông tin về đại lễ cầu siêu (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo thống kê ở Việt Nam, tai nạn giao thông khiến mỗi ngày có khoảng 30 người bước ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở về; hàng chục gia đình tan nát vì tai nạn giao thông, hàng trăm người đau xé lòng vì mất đi người thân yêu.

Với tinh thần "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", Đại lễ cầu siêu nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời do tai nạn giao thông, qua đó gửi đến toàn xã hội lời cảnh báo về những mất mát, thiệt hại to lớn mà từng gia đình, cộng đồng và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông.

Đại lễ cũng là dịp để kêu gọi nhà chức trách từ trung ương đến địa phương và toàn thể cộng đồng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.