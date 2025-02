Lan tỏa tinh thần ‘khoán 10’ để Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam phải làm chủ các công nghệ chiến lược để làm chủ tiến trình CĐS quốc gia. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Nghị quyết 57 cũng lần đầu tiên nêu ra con số cụ thể, lượng hóa là dành cho nghiên cứu để làm chủ các công nghệ chiến lược, khoảng 15% ngân sách chi cho KHCN, ĐMST và CĐS.

Các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, nhất là những doanh nghiệp lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc làm chủ các công nghệ chiến lược để làm chủ tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Đây là một mũi tên trúng 2 đích: Vừa làm chủ tiến trình, làm chủ công nghệ chuyển đổi số và vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ lớn của đất nước, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Từ nay, các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp lớn, phải nhận lấy sứ mệnh Việt Nam.

Tôi cũng muốn lưu ý thêm về quan điểm đặc biệt quan trọng đã được nêu rõ trong Nghị quyết 57, đó là: Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia.

Trong quá trình dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam, Bộ TT&TT đã luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Xin Bộ trưởng cho biết vì sao chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề này?

Không gian mạng đã trở thành không gian sinh tồn mới của quốc gia. CNTT đã tiến hóa thành công nghệ số nhưng có tính cách mạng và tạo ra CĐS. CĐS là số hoá toàn diện, đưa mọi hoạt động lên môi trường số, tạo ra tài nguyên mới khổng lồ là dữ liệu, rồi dùng công nghệ số, nhất là AI, để xử lý tài nguyên dữ liệu sinh ra giá trị mới để phát triển. Một khi đã số hoá toàn diện thì không gian số sẽ gần như là ánh xạ 1-1 của thế giới thực. Lúc này, không gian mạng sẽ thực sự là không gian sống mới của con người.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia. Ảnh: N.K

Vì thế, đảm bảo an toàn cho người dân trên không gian mạng quan trọng không kém gì so với đảm bảo an toàn cho người dân trong thế giới thực. Tức là, quy mô và phạm vi đảm bảo an toàn, an ninh mạng lớn hơn rất nhiều lần. Lực lượng an toàn, an ninh mạng của quốc gia vì thế cũng cần lớn mạnh hơn gấp nhiều lần. Có như vậy, chúng ta mới có thể bảo vệ an toàn trên không gian mạng cho 100 triệu người dân, cho hơn 7.000 hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, hoạt động trên không gian mạng của gần 1 triệu doanh nghiệp, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, 26 triệu hộ gia đình, 14.000 cơ sở y tế, 44.000 trường học.

Như tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, Việt Nam thịnh vượng trên không gian mạng thì cũng phải biết bảo vệ mình trên không gian mạng. Sứ mệnh của an toàn, an ninh mạng Việt Nam chính là bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. Trách nhiệm này không chỉ của các cơ quan chuyên trách an toàn, an ninh mạng mà của cả các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng cũng như các Hiệp hội. Mà muốn làm tốt việc này thì chúng ta phải làm chủ hệ sinh thái các sản phẩm an toàn, an ninh mạng. Chúng ta phải xây dựng được một nền công nghiệp an toàn, an ninh mạng hùng mạnh.

Mục tiêu cao buộc mọi người nghĩ ra cách tiếp cận mới

Nghị quyết 57 đặt ra những mục tiêu rất thách thức về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS. Bộ trưởng nghĩ thế nào, sau khi có ý kiến lo ngại chúng ta sẽ khó đạt được các mục tiêu?

Khi đặt ra các mục tiêu, tinh thần của Nghị quyết 57 là: Chúng ta đã xác định Việt Nam sẽ vươn mình trong kỷ nguyên mới dựa trên 3 trụ cột chính gồm KHCN, ĐMST và CĐS thì buộc phải đẩy bộ 3 này phát triển trước, phát triển nhanh hơn sự phát triển của kinh tế đất nước.

Cụ thể, về kinh tế, mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam sẽ lọt vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao, có tên trong top 100 toàn cầu về thu nhập trên đầu người. Với KHCN, ĐMST và CĐS - 3 động lực chính để phát triển đất nước, chúng ta đặt mục tiêu vào top 50 vào năm 2030, đi nhanh gấp đôi sự phát triển kinh tế. Và đến năm 2045 Việt Nam đặt mục tiêu bộ 3 này phải vào top 30 thế giới, là những nước ở nhóm trên của các nước phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng:"Chúng tôi trăn trở, băn khoăn nhất chính là việc làm sao để Nghị quyết 57 đi vào được cuộc sống". Ảnh: Lê Anh Dũng.

Nhiều người nghĩ rằng mục tiêu cao thì liệu Nghị quyết 57 có làm được không? Tôi lại cho rằng, trong khá nhiều trường hợp, việc dễ thì khó làm, còn việc khó lại dễ làm. Sở dĩ như vậy là bởi, khi chúng ta đặt mục tiêu cao, thách thức đến mức hơi không tưởng, lúc đó con người mới nghĩ đến việc đi tìm cách tiếp cận mới, tìm giải pháp đột phá, đặc biệt; và vì thế, việc khó thành dễ làm.

Với những mục tiêu giống như ngày hôm qua, con người sẽ có xu hướng dùng cách của ngày hôm qua. Thế nhưng, cách của ngày hôm qua đã tới hạn; nếu mang cách đó ra làm, chưa chắc mình đã đạt được mục tiêu như trước, và vì thế việc dễ thành khó làm.

Nghị quyết 57 đặt ra những mục tiêu rất cao, đưa dân tộc, Đảng ta và chúng ta vào một tình huống đặc biệt, buộc phải có cách tiếp cận mới, cách mạng để việc khó trở nên không khó nữa. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Một điểm nữa là, chúng ta phải có cái niềm tin vào năng lực của con người. Einstein nói rằng người xuất sắc nhất cũng mới chỉ dùng đến 20% não người, nhưng tôi nghĩ chắc không đến, nghĩa là, chúng ta đang chưa vận hết năng lực của bản thân. Não người chỉ được kích hoạt một cách mạnh mẽ khi con người bị đẩy đến chỗ nguy hiểm, hoặc khi họ có một khát vọng lớn, một mục tiêu cao. Chính mục tiêu, khát vọng lớn đó đẩy con người vào chỗ phải cố gắng.

Người bình thường khi rơi vào hoàn cảnh, tình huống đặc biệt có thể tạo ra điều phi thường. Thế nên, Nghị quyết 57 đặt ra những mục tiêu rất cao, đưa dân tộc, Đảng ta và chúng ta vào một tình huống đặc biệt, buộc phải có cách tiếp cận mới, cách mạng để việc khó trở nên không khó nữa.

Thực thi vốn là khâu yếu của chúng ta, vậy làm thế nào để Nghị quyết 57 đi vào được cuộc sống?

Đúng là khá nhiều nghị quyết của chúng ta đến phần tổ chức triển khai thì chưa được như kỳ vọng, mục tiêu đề ra. Cũng vì thế, từ khi tham gia soạn thảo Nghị quyết 57 và xây dựng chương trình hành động triển khai Nghị quyết 57, chúng tôi trăn trở, băn khoăn nhất chính là việc làm sao để Nghị quyết 57 đi vào được cuộc sống.