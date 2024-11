Làn sóng "phông bạt", làm màu, khoe mẽ lan rộng trên mạng xã hội

Đại biểu Nguyễn Văn Huy cho rằng giữa nhiều hành động đẹp, lan tỏa về tinh thần thiện nguyện vẫn có không ít "con sâu làm rầu nồi canh", lợi dụng tình hình thiên tai để trục lợi, lừa đảo. Niềm tin của cộng đồng bị tổn thương nghiêm trọng Ngày 4/11, phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Văn Huy (Thái Bình) cho biết, trong 9 tháng đầu năm, mức tăng trưởng kinh tế đạt 6,82% là con số rất ấn tượng, thể hiện quyết tâm và nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, theo ông Huy, tinh thần vượt khó, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhân dân cả nước được thể hiện rõ nét qua cơn bão Yagi (bão số 3) vừa qua. Những câu chuyện ấm tình người được ghi nhận khắp nơi trên mọi miền tổ quốc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào được khơi dậy mạnh mẽ trong lúc khó khăn. Đại biểu Nguyễn Văn Huy phát biểu (Ảnh: Phạm Thắng). Nêu vấn đề việc cứu trợ làm sao an toàn, hiệu quả và làm thế nào hàng hóa cứu trợ đến được đúng người, đúng địa chỉ, theo ông Huy, do phải hành động khẩn trương để hỗ trợ bà con vùng lũ nên việc thành lập các đoàn cứu trợ thường thiếu tính chuyên nghiệp, hơn nữa trong bối cảnh thiên tai luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ông Huy nhấn mạnh, điều rất đáng lên án là giữa rất nhiều hành động đẹp, lan tỏa về tinh thần thiện nguyện vẫn có không ít "con sâu làm rầu nồi canh", lợi dụng tình hình thiên tai để trục lợi, lừa đảo. "Có những kẻ giả danh nạn nhân lũ lụt để nhận hàng cứu trợ từ các nhóm thiện nguyện tự phát. Một số đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin tại các địa điểm bị thiệt hại do bão lũ gây ra, giả mạo để kêu gọi quyên góp, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt", ông Huy nói. Nêu việc có thời điểm việc làm thiện nguyện của một số nghệ sĩ bị dư luận nghi ngờ, vị đại biểu cho rằng việc tổ chức quyên góp từ cộng đồng một cách nghiệp dư, thiếu kinh nghiệm dẫn đến hệ quả là báo cáo thu chi sơ sài, không có hóa đơn chứng từ; gây tranh cãi, vướng vào nghi án ăn chặn tiền từ thiện, đánh mất lòng tin. Mới đây, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công bố sao kê số tiền ủng hộ nhằm bảo đảm sự minh bạch trong việc phân bổ và sử dụng các khoản tiền quyên góp cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi. Ông Huy cho biết, sau khi bản sao kê được công khai, nhiều cá nhân bị phát hiện lợi dụng sự kiện để chỉnh sửa hình ảnh, thổi phồng số tiền ủng hộ để đánh bóng tên tuổi. Theo đại biểu, từ khóa "phông bạt" những ngày qua như một làn sóng lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng mạng để ám chỉ lối sống giả tạo, làm màu, khoe mẽ. Hệ lụy là không ít cá nhân đã trở thành nạn nhân bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội. "Những hành vi như vậy không chỉ vi phạm đạo đức, pháp luật mà còn làm tổn thương nghiêm trọng đến niềm tin của cộng đồng", ông Huy nhận định. Vị đại biểu đề nghị xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức lợi dụng tình hình khẩn cấp để trục lợi, về lâu dài cần sớm xây dựng Luật Tổ chức và hoạt động từ thiện vì đây là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong đời sống. Cần xây dựng chương trình tổng thể cảnh báo, phòng, chống thiên tai Phát biểu ý kiến, đại biểu Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, trong những tháng cuối năm, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã chịu thiệt hại nặng nề bởi các cơn bão, Chính phủ đã nhanh chóng chỉ đạo công tác phòng, tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của. Vị đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ có những cơ chế, chính sách đặc thù, tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm giúp các địa phương, người dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống và tái thiết vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo tăng trưởng. Cùng vấn đề này, đại biểu Phạm Hùng Thắng (Hà Nam) đề nghị Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo rà soát, xây dựng một chương trình tổng thể về công tác cảnh báo, phòng, chống thiên tai, bão lũ, công tác cứu hộ, cứu nạn để giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai, bão lũ xảy ra.