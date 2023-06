Làm giả sổ đỏ, giả mạo chữ ký công chứng viên để chiếm đoạt 400 triệu đồng

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú, An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Kháng (SN 1987, ngụ xã Tân Hoà, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về các hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Kháng nảy sinh ý định mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền.