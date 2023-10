Làm du lịch cộng đồng từ sản vật quê hương

Các điểm đến không thu phí, du khách có thể đi tự túc theo chỉ dẫn trên các trang web do những bạn trẻ Cam Lâm tâm huyết tìm kiếm, tự trải nghiệm, đánh giá và đưa vào hành trình khám phá du lịch của huyện https://camlamonline.com, https://mangocattien.com hay các mạng xã hội về Cam Lâm.



Đối với khách đoàn cần hướng dẫn viên, giá sẽ dao động từ 30.000 - 80.000 đồng, tùy dịch vụ khách du lịch đăng ký trải nghiệm. Trong gói dịch vụ này, du khách sẽ được tham quan, chụp ảnh bằng hình thức bay flycam… Sau đó, du khách được "check-in" cùng những cây xoài cổ thụ, tự tay hái xoài và thưởng thức xoài tại vườn. Đặc biệt, mỗi du khách còn có thể thưởng thức ẩm thực đa dạng các món liên quan đến xoài và những thức quà từ xoài để làm quà lưu niệm.



Chị Nguyễn Thị Huyền, người dân Khánh Hòa cho biết, tham quan trải nghiệm du lịch ở vườn xoài rất thú vị. Qua mỗi điểm đến, chị biết nhiều hơn về lịch sử, con người huyện Cam Lâm với những đức tính cần cù, chịu khó. Đối với cây xoài, từng giống xoài, chị Huyền biết thêm từng câu chuyện khác nhau về người gieo trồng, cách phân biệt tên gọi của từng quả xoài… Qua chuyến du lịch vườn xoài, chị cảm thấy yêu quê hương Khánh Hòa hơn và mong ở tỉnh sẽ có nhiều mô hình du lịch trải nghiệm từ những sản vật quê hương như thế này.



Anh Đặng Thế Truyền, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Camlamonline, huyện Cam Lâm cho hay, các sản phẩm du lịch mà những bạn trẻ Cam Lâm đang vận hành hiện tại đều dựa trên cộng đồng. Nghĩa là điểm đến có sẵn trong người dân địa phương và các bạn trẻ. Ví như, cây xoài cổ, những “cây xoài cô đơn” giữa những cánh đồng lúa… đây đều là những sản vật có lâu đời trong người dân và được chính người dân Cam Lâm hỗ trợ thông tin để các bạn trẻ thuyết minh.



Ông Phạm Xuân Thìn (sinh năm 1952, xã Cam Hải Tây) cho biết, ông đã hơn 70 tuổi, những cây xoài trong vườn cũng từng đó tuổi. Lúc trước, còn khỏe, ông vào chăm nom vườn xoài để thu hoạch trái. Nay được các bạn trẻ trong huyện thuê địa điểm để quảng bá cây xoài cổ, ông sẵn sàng hỗ trợ với mức giá rất thấp.



“Tôi nghĩ, để khách du lịch đến ngắm những trái xoài, hái rồi mang chúng về làm quà giá trị sẽ cao hơn hẳn so với bán xoài chín năm nào giá cũng thấp. Gia đình chúng tôi cho các cháu thuê để đưa khách vào tham quan, hái xoài, rồi chính các cháu sẽ chăm sóc, tạo cảnh quan ngược lại để làm điểm đến cho khách du lịch kể cả mùa có quả hay mùa thay lá. Các cháu vừa tiếp nối gia đình trồng xoài, vừa tạo thêm thu nhập cho gia đình tôi”, ông Thìn chia sẻ.



Kết hợp với nông dân làm du lịch



Du lịch cộng đồng từ sản phẩm nông nghiệp đã được nhắc đến từ sớm, nhưng ứng dụng và đưa vào vận hành thực tế của các bạn trẻ nơi đây còn khá mới. Lượng khách đến tham quan du lịch trải nghiệm vườn xoài chưa đáng kể, bởi nhiều người chưa biết về những địa điểm này. Đây là một khó khăn lớn của những người làm du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, với sự đồng lòng của các bạn trẻ Cam Lâm cũng như việc đẩy mạnh chất lượng, tăng cường kết nối các điểm du lịch ở địa phương, lượng khách đã tăng lên.



Theo Anh Trần Lê Hòa, hiện tại "tour" trải nghiệm của anh dành cho khách du lịch chỉ kéo dài nửa ngày. Do đó, anh đang sắp xếp để phù hợp hơn cho du khách khi tham quan, nghỉ dưỡng tại khu vực Bãi Dài, Cam Lâm.