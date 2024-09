Kỷ niệm lần cuối bà Đặng Bích Hà cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm quê

Trong ký ức người dân làng An Xá, Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người hết sức bình dị, gần gũi; luôn quan tâm, ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống bà con mỗi lần cùng Đại tướng về thăm quê. Những ngày qua, nhiều người dân làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dâng hương, hoa, tri ân vị tướng huyền thoại, cũng là để tưởng nhớ bà . Ngôi nhà 3 gian bên dòng Kiến Giang thơ mộng không chỉ là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời, gắn bó tuổi thơ, mà còn lưu giữ kỷ niệm những lần Đại tướng cùng Phu nhân Đặng Bích Hà về thăm quê. Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Tiến Thành). Ông Võ Đại Hàm (SN 1943), cháu thúc bá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người hơn 40 năm qua trông coi nhà lưu niệm, chia sẻ, lần cuối Đại tướng cùng Phu nhân Đặng Bích Hà về thăm quê, đến nay đã 2 thập kỷ. Theo ông Hàm, bà Đặng Bích Hà là người Nghệ An nên tính cách đậm chất xứ Nghệ, bà là người thông minh, hiểu biết rộng nhưng khiêm tốn và hết sức bình dị. "Phu nhân Đặng Bích Hà là người hết sức gần gũi và bình dị. Mỗi lần về thăm quê cùng Đại tướng, bà đều ân cần hỏi thăm sức khỏe anh, em, con cháu trong dòng họ, quan tâm tỉ mỉ đến đời sống bà con. Bà luôn căn dặn tôi phải gìn giữ tác phong, lối sống, nhất là mối quan hệ với người dân phải chân thành, cởi mở", ông Hàm tâm sự. Ông Võ Đại Hàm tiếp chuyện du khách đến thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Nhật Anh). Bồi hồi nhớ lại kỷ niệm lần đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phu nhân Đặng Bích Hà về thăm quê năm 2004, ông Bùi Hữu Tứ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thủy, cho biết, ở bà Đặng Bích Hà toát lên sự gần gũi, bình dị và chân tình. Trong lần về thăm quê ấy, Đại tướng và Phu nhân Đặng Bích Hà đã tự tay trồng một cây đào và một cây thuốc tại nhà lưu niệm. Cây được lấy về từ xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, quê ngoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi lần trò chuyện, Đại tướng và bà Hà đều nhắc nhở cán bộ, bà con làng An Xá, xã Lộc Thủy, phải đoàn kết, chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn thật văn minh, chú trọng gìn giữ những làng nghề truyền thống. "Mỗi lần về thăm quê, Đại tướng và Phu nhân sẽ đi dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Lệ Thủy, thăm hỏi đời sống bà con. Sự chân tình, gần gũi và mộc mạc của Phu nhân Đặng Bích Hà đã tạo ấn tượng sâu sắc với người dân làng An Xá và xã Lộc Thủy", ông Tứ chia sẻ. Phu nhân Đặng Bích Hà trong một lần tiếp chuyện với nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Ngọc Hải). Trao đổi với phóng viên, ông Phan Đình Tư, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thủy, cho biết, nhiều năm qua, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành điểm đến của hàng triệu người. Nhất là vào dịp sinh nhật hay ngày giỗ Đại tướng, dòng người từ khắp nơi về thăm nhà lưu niệm đông hơn. Chứng kiến ngôi nhà đơn sơ gắn với tuổi thơ của Đại tướng, ai cũng khâm phục, yêu quý và kính trọng vị tướng huyền thoại của dân tộc. Theo ông Phan Đình Tư, ngày 27/9, lãnh đạo xã Lộc Thủy và huyện Lệ Thủy đã ra Hà Nội để tham dự lễ viếng Phu nhân Đặng Bích Hà. Bà Đặng Bích Hà (SN 1928), là con gái đầu lòng của Giáo sư Đặng Thai Mai (nguyên Bộ trưởng Giáo dục, Viện trưởng đầu tiên của Viện Văn học Việt Nam). Năm 1946, đám cưới của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và bà Đặng Bích Hà được tổ chức. Bà Đặng Bích Hà qua đời ngày 17/9, hưởng thọ 96 tuổi. Lễ viếng, lễ truy điệu bà Đặng Bích Hà được tổ chức vào ngày 28/9, tại Nhà Tang lễ Quốc Gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lễ an táng được tổ chức lúc 6h ngày 29/9, tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) - nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.