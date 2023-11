Kinh tế vỉa hè sẽ tác động 2 mặt đến hình ảnh của TPHCM

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM vừa báo cáo UBND thành phố về giải pháp quản lý và phát triển vỉa hè trên địa bàn. Cơ quan này đưa ra quan điểm, các hoạt động kinh tế diễn ra trên vỉa hè sẽ tác động 2 mặt đến hình ảnh của TPHCM và dần tạo thành "nhãn dán" của người dân, du khách, đối tác đầu tư tìm đến thành phố, hướng tới định vị thương hiệu thành phố mang tên Bác.

Do đó, các hoạt động kinh tế vỉa hè dù ở thời điểm nào và lý do gì cũng cần lưu ý đến lợi ích dài hạn, tránh hiện tượng tiêu cực, mất an ninh trật tự đô thị.