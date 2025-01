Kinh hoàng vụ cháy rừng tồi tệ ở Mỹ năm 1910

Vào tháng 8/1910, một vụ cháy rừng tồi tệ xảy ra ở 3 tiểu bang của Mỹ. Thảm họa kinh hoàng này khiến 87 người thiệt mạng và hơn 1,2 triệu ha đất bị tàn phá. Đám cháy lớn năm 1910 còn được gọi là "Big Burn" hay "Big Blowup" là một trong những vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hơn 1,2 triệu ha rừng ở các tiểu bang Idaho, Montana và Washington bị thiêu rụi. Ảnh: U.S. Library of Congress. Mức độ tàn phá của trận cháy rừng này khiến người dân bàng hoàng. Cụ thể vào ngày 20/8/1910, hàng chục đám cháy rừng nhỏ xảy ra ở Idaho và Montana. Ảnh: foresthistory. Do khi đó đang xảy ra hạn hán và sức gió khoảng 70 dặm/giờ nên cháy rừng nhanh chóng lan rộng. Ảnh: foresthistory. Trong bối cảnh đó, Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp nhằm dập tắt cháy rừng. Trong đó, 4.000 binh lính được triển khai để hỗ trợ hàng nghìn lính cứu hỏa nhằm nhanh chóng kiểm soát tình hình. Ảnh: foresthistory. Toàn bộ các thị trấn như Wallace, Idaho đã bị san phẳng bởi đám cháy rừng và 87 người đã thiệt mạng, trong đó có 78 lính cứu hỏa. Khói từ Đám cháy lớn đã làm tối bầu trời xa tận New England. Ảnh: Library of Congress Prints & Photographs Online Catalog. Vụ cháy rừng thảm khốc này kéo dài trong 2 ngày nhưng gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: U.S. Forest Service. Theo các ghi chép, trận cháy rừng này đã tàn phá hơn 1,2 triệu ha đất và khiến 87 người thiệt mạng. Ảnh: Museum of North Idaho. Nhiều nhà cửa, tài sản của người dân cũng như thảm thực vật và động vật hoang dã bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng tồi tệ năm 1910. Ảnh: Library of Congress.