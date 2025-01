Kiến nghị bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội tại khu đô thị 400ha

Do tỷ trọng diện tích đất dành xây dựng nhà ở xã hội tại Khu đô thị Thanh Hà chỉ là 13,8%, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội kiến nghị thành phố xem xét, điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án, trong đó bổ sung diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội. Kiến nghị bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội vừa có báo cáo thẩm định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự ánKhu đô thị Thanh Hà của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco5) và Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (Cienco5 Land). Về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự án Thanh Hà A và Thanh Hà B đã được UBND tỉnh Hà Tây trước đây cho phép đầu tư từ năm 2008-2011, Cienco5 Land đã triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng được khoảng 349ha/388,72ha tương đương khoảng 89,8% tổng diện tích đất của dự án và đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình của dự án. Tuy nhiên, để có cơ sở tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án Thanh Hà A và Thanh Hà B và điều chỉnh cập nhật quy hoạch Khu đô thị Thanh Hà theo chỉ đạo của UBND TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến hết quý III/2026 là có thể xem xét, chấp thuận. Về quy mô dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND TP chưa điều chỉnh quy mô ranh giới sử dụng đất của dự án Thanh Hà A và Thanh Hà B vì theo quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà tỷ lệ 1/500, dự án Thanh Hà A có quy mô tăng từ khoảng 195,5ha lên thành khoảng 206,5ha (tăng khoảng 11 ha). Còn dự án Thanh Hà B có quy mô tăng từ khoảng 193,22ha lên thành khoảng 194,08ha (tăng khoảng 0,86ha). Trong khi, tại văn bản số 10129 ngày 16/12/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có ý kiến đối với phương án xử lý đối với diện tích tăng thêm của 2 dự án. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ việc xem xét, điều chỉnh quy mô, ranh giới của 2 dự án sẽ được xem xét sau khi quy hoạch điều chỉnh Khu đô thị Thanh Hà được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với việc xác định chủ đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong quá trình triển khai đã xảy ra mâu thuẫn tranh chấp giữa Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 về quyền và nghĩa vụ thực hiện các dự án. Để tránh những vấn đề trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND TP giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp cùng Sở Tư pháp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố và các đơn vị có liên quan làm việc với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án để rà soát toàn bộ nội dung Hợp đồng BT số 02 ngày 18/4/2008 và các phụ lục đã ký kết trước đây. Đáng chú ý, về nhà ở xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ tỷ trọng diện tích đất dành xây dựng nhà ở xã hội tại dự án chỉ là 13,8% (14,46ha/104,69ha). Trong khi phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên phải dành 25% diện tích đất ở hoặc 25% diện tích nhà ở để phát triển nhà ở xã hội. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị thành phố xem xét, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà, trong đó bổ sung diện tích đất dành xây dựng nhà ở xã hội. Ngoài ra, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện dự án tại Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo theo tiến độ điều chỉnh dự án và quy định hiện hành. Chốt thời hạn xử lý vi phạm Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn có chỉ đạo liên quan đến việc xử lý tồn tại về trật tự xây dựng của Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm vụ tham mưu, báo cáo UBND thành phố việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại khu đô thị này do Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chậm, sự phối hợp của các đơn vị liên quan chưa kịp thời. Do đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp cùng các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, vướng mắc theo các chỉ đạo đã ban hành trước ngày 30/1/2025. Bên cạnh đó, để đảm bảo sự đồng bộ trong phát triển dự án, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến quyền lợi của cư dân và tiến độ chung dự án, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết UBND TP thống nhất việc nghiên cứu song song đồng thời các quy trình xử lý trật tự xây dựng, gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, đất đai, nghĩa vụ tài chính... "Giao Sở Xây dựng cùng các sở, ngành, quận Hà Đông, huyện Thanh Oai xác định cụ thể các công trình, lô đất có vi phạm để có phương án xử lý riêng; trên cơ sở đó, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục đối với các dự án đầu tư theo lĩnh vực quản lý; tham mưu báo cáo UBND TP theo quy trình, quy định để xem xét, chỉ đạo" Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu. Đình Phong