Kiến nghị bỏ phần thi mô phỏng lái ô tô, Cục Đường bộ Việt Nam nói gì?

Thời gian vừa qua Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, lấy ý kiến các cơ quan, ban ngành, địa phương nhằm bổ sung, sửa đổi Thông tư 04 về đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe đường bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đã tiếp thu ý kiến góp ý của các địa phương. Hiện nay, Cục đang phối hợp với đơn vị xây dựng phần mềm điều chỉnh phần thi mô phỏng.