Khuyến cáo tiêm chủng phòng ngừa não mô cầu

Viêm màng não do não mô cầu là 1 trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất Việt Nam. Viêm màng não do não mô cầu là 1 trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất Việt Nam. Hội Y học Dự phòng Việt Nam đồng hành cùng GSK Việt Nam vừa ra mắt cuốn sách dự phòng bệnh do não mô cầu ở Việt Nam. Cuốn sách cung cấp thông tin khoa học về dự phòng bệnh não mô cầu, hỗ trợ cán bộ y tế trong quá trình chẩn đoán, điều trị và triển khai công tác chủng ngừa hiệu quả. Viêm màng não do não mô cầu đã gây ra hàng loạt đợt dịch lớn trên toàn cầu. Ước tính mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 1.2 triệu ca mắc với khoảng 135.000 ca tử vong. Tại Việt Nam, viêm màng não do não mô cầu là 1 trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất. GS.TS. Phan Trọng Lân - Chủ tịch Hội Y học Dự phòng Việt Nam, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết: “Tại Việt Nam, bệnh não mô cầu xâm lấn vẫn còn là một gánh nặng của cộng đồng. Vì thế, các chuyên gia y tế đầu ngành đã cùng phát triển tài liệu dự phòng bệnh do não mô cầu nhằm hệ thống hoá dữ liệu, kiến thức về bệnh, cũng như cung cấp khuyến cáo thực hành về chủng ngừa, cập nhật các phương án dự phòng và giải đáp các vấn đề thường gặp trong thực hành lâm sàng. Từ đó triển khai chiến lược phòng ngừa chủ động, giúp ngăn ngừa, kiểm soát các đợt dịch bùng phát”. ThS. BS. Nguyễn Trọng Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng, Viện Pasteur TP.HCM, cho biết: “Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi có nguy cơ mắc bệnh do não mô cầu cao nhất và nguy cơ mắc bệnh cao nhất vào khoảng 5 tháng tuổi. Tại Việt Nam, khoảng 90% số ca mắc là nhiễm huyết thanh nhóm B. Bệnh não mô cầu xâm lấn rất nguy hiểm, có thể gây tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Tỉ lệ tử vong cũng lên đến 50% nếu không được điều trị kịp thời, 20% số ca sống sót phải chịu di chứng như cắt cụt chi, suy giảm trí tuệ, mất thính lực”. Trước tính chất nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao và di chứng nặng nề của bệnh do não mô cầu, việc giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm bệnh và hạn chế số ổ dịch trong cộng đồng là vô cùng cấp thiết. Các chuyên gia y tế của Hội Y học Dự Phòng Việt Nam cho biết tiêm chủng là cách tốt nhất để dự phòng bệnh do não mô cầu.