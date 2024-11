Khuyến cáo người Việt Nam tại Israel không đến khu vực biên giới phía bắc giáp Lebanon

Trước xung đột leo thang, ngày 1/11, aqĐại sứ quán Việt Nam tại Israel đã ra khuyến cáo đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel. Trong thông báo, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết: ngày 31/10/2024, lực lượng Hezbollah đã tấn công bằng tên lửa vào miền bắc Israel khiến 7 người thiệt mạng và một số người bị thương. Vụ việc đánh dấu ngày thương vong dân thường nhiều nhất trong nhiều tháng qua. Trong đó, vụ thứ nhất tại khu vực nông nghiệp tại thành phố Metula gần biên giới Israel-Lebanon khiến một công dân Israel và bốn công nhân nông nghiệp người Thái Lan thiệt mạng và vụ thứ hai tại thành phố Haifa khiến hai mẹ con thiệt mạng. Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Beirut (Lebanon), ngày 22/10/2024. (Ảnh: THX) Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Israel tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công vào các vị trí của Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Lebanon, đồng thời có thể ảnh hưởng đến nỗ lực ngoại giao của các bên nhằm chấm dứt hơn một tháng xung đột giữa Israel-Lebanon. Trước tình hình trên, để bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người và tài sản, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo bà con không đến khu vực biên giới phía bắc giáp với Lebanon. Hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an ninh, an toàn, khu vực có nguy cơ cao xảy ra các cuộc tấn công như trụ sở chính quyền, khu vực quân sự, khu vực đồn trú của lực lượng vũ trang, khu vực chứa nhiên liệu… Đồng bào ta ở Israel, đặc biệt là những người đang sinh sống ở các thành phố ở phía bắc Israel cần tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại, hạn chế tụ tập đông người, cố gắng ở gần khu vực có hầm trú ẩn... Chủ động lên các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn cho bản thân và thân nhân trong bối cảnh chiến tranh hiện nay. Thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán, trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân. Bà con có thể liên hệ tới đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: Anh Trần Văn Gioóc, Bí thư thứ Nhất, Điện thoại +972-555025616, email: giooctv.mofa@gmail.com Chị Nguyễn Thuỳ Anh, Bí thư thứ Hai, Điện thoại +972-52-727-4248, email: anhnguyen.mofavn@gmail.com Anh Vũ Đức Trí, Tuỳ viên, Điện thoại +972-50-994-0889, email: ductrivu.mofa@gmail.com