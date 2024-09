Khuyến cáo công dân Việt Nam rời khỏi Liban

Trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang nguy hiểm và có nguy cơ mở rộng trong khu vực, ngày 23/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liban rời khỏi quốc gia này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Trong thông báo khẩn, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban cũng khuyến cáo công dân trong nước dự định đến Liban cần dừng/hủy chuyến đi cho đến khi tình hình ổn định trở lại. Đối với công dân đang sinh sống và làm việc tại Liban, Đại sứ quán nhấn mạnh trong trường hợp bất khả kháng không thể rời khỏi Liban, bà con cần nâng cao cảnh giác, theo dõi sát sao diễn biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở sở tại, hạn chế tối đa tụ tập nơi đông người và tuyệt đối không đến gần biên giới Liban-Israel, khu vực phía Nam thủ đô Beirut và khu vực phía Bắc gần biên giới với Syria. Khói bốc lên từ làng Kfar Rouman, miền nam Liban sau trận không kích của Israel ngày 23/9. (Ảnh: AP) Đại sứ quán đề nghị bà con cần tìm nơi tạm trú ở những vùng an toàn hơn và có phương án dự trữ thực phẩm, thuốc men đề phòng tình huống xấu. Đại sứ quán tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc chặt chẽ với bà con để chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Đại sứ quán cũng sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hữu quan trong trường hợp cần sơ tán hay bảo hộ công dân từ Liban. Trong trường khẩn cấp hợp cần hỗ trợ, Đại sứ quán đề nghị bà còn liên lạc ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban thông qua đường dây nóng: +20 102 613 9869; Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Liban: +961 70 229 300; hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân +84 981 84 84 84. Liên quan đến tình hình tại Liban, ngày 22/9 các cường quốc trên thế giới đã hối thúc Israel và Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban kiềm chế leo thang xung đột trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza có nguy cơ lan rộng ra khắp khu vực Trung Đông. Kể từ khi xảy ra vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 gây ra cuộc xung đột giữa 2 bên tại Gaza, lực lượng Hezbollah và quân đội Israel đã liên tục giao tranh tại khu vực biên giới, tuy nhiên những lo ngại về cuộc xung đột toàn diện trong khu vực đã tăng lên trong tuần này, khi cả 2 bên leo thang xung đột với các cuộc không kích của Israel làm hàng chục người thiệt mạng ở Liban, bao gồm cả các chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Phía lực lượng Hezbollah cũng đã phóng hàng trăm quả rocket về phía lãnh thổ Israel. Trên kênh truyền hình CNN, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại về "khả năng Liban trở thành một Gaza khác". Trên mạng xã hội X, điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Liban Jeanine Hennis-Plasschaert cảnh báo rằng khu vực Trung Đông đang "ở bên miệng hố của một thảm họa sắp xảy ra" và không có giải pháp quân sự nào có thể đảm bảo an toàn cho cả hai bên. Trong khi đó, tại Mỹ, Tổng thống nước này Joe Biden nói rằng Mỹ đang "nỗ lực mạnh mẽ" và sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn cuộc xung đột ở quy mô lớn hơn trong khu vực Trung Đông. Cũng về vấn đề này, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nêu rõ leo thang xung đột không phải là "lợi ích tốt nhất" của Israel, đồng minh chủ chốt của Mỹ. Washington đang trực tiếp trao đổi điều này với "đối tác Israel" và tin rằng có thể có thời gian và không gian cho một giải pháp ngoại giao. Tại Ai Cập, Ngoại trưởng nước này Badr Abdelatty cho hay ông rất lo ngại về khả năng leo thang xung đột trong khu vực, dẫn đến cuộc chiến tranh toàn diện. Ông Abdelatty cho biết thêm sự gia tăng các hành động bạo lực mới nhất giữa Israel và Hezbollah ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Gaza mà Ai Cập đã làm trung gian trong nhiều tháng qua cùng với Qatar và Mỹ. Cũng liên quan đến xung đột giữa giữa Israel và Hezbollah, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết EU "rất lo ngại" về sự leo thang bạo lực, đồng thời kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn khẩn cấp. Theo ông Borrell, cần phải tránh cuộc chiến tranh toàn diện, trong đó có cả việc làm mới "các nỗ lực làm trung gian ngoại giao mạnh mẽ".