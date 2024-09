Khuyến cáo an toàn điện trong thời điểm mưa bão

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều ngày 6/9, Thủ đô Hà Nội bắt đầu bước vào giai đoạn mưa bão, nhiều khu vực có mưa dông lớn, gió giật liên hồi do ảnh hưởng của hoàn lưu xa siêu bão Yagi (bão số 3).

Theo EVNHANOI, đây là thời điểm rất dễ xảy ra những sự cố trên lưới điện, không chỉ gây gián đoạn cung cấp điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân, doanh nghiệp. Ngành điện Thủ đô đã tổ chức xử lý cắt, tỉa, chặt hạ cây trong hành lang an toàn lưới điện; xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện; kiểm tra chống úng, ngập nước tại hầm cáp, mương cáp, thiết bị của các trạm biến áp…