Không phải bị hại, con trai bà Hằng có được tố cáo ông Dũng 'Lò Vôi'?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa tiếp nhận từ Bộ Công an đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng), tố giác ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "Lò Vôi") về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo nội dung tố giác, ông Tuấn cho rằng cha dượng là người ủng hộ tinh thần, thúc giục bà Phương Hằng moi móc việc làm từ thiện của người khác ra để livestream. Theo con trai bà Hằng, vụ án của mẹ mình đã trải qua hơn một năm với nhiều kết luận điều tra nhưng vẫn bỏ lọt ông Dũng.

Người này cho rằng hành vi của ông Dũng đã rõ ràng khi lấy tên các cá nhân đặt cho gia súc là chó, ngựa đua và đề nghị cơ quan điều tra làm rõ, xử lý sai phạm của ông Dũng.

Độc giả Dân trí đặt vấn đề rằng trong trường hợp này, không phải là bị hại, con trai bà Phương Hằng có được quyền tố cáo ông Dũng "Lò Vôi"?