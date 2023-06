Không nên mua khi trứng xuất hiện những dấu hiệu này

Là một thực phẩm dễ ăn, dễ chế biến, trứng luôn có vị trí ưu ái trong tủ lạnh của gia đình bạn. Thế nhưng mặt hàng này khi mua bán rất khó lường trước còn tươi mới hay đã cũ, liệu bị hỏng hay chưa... Hậu quả là nhiều người mua phải trứng hỏng hoặc ăn phải trứng ôi, ung từ những người bán hàng đôi khi cũng không nắm rõ về độ tươi của thực phẩm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ăn thực phẩm hư hỏng hoặc thực phẩm đã bị ôi thiu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm, có liên quan đến hơn 200 loại bệnh khác nhau. Salmonella đặc biệt đáng lo ngại khi bạn ăn trứng. Đó là lý do tại sao mọi người cảnh báo không nên ăn trứng sống, trứng đã bị nứt vỏ, trứng để lâu, trứng ung...

FDA cho biết, so với thịt, sữa, trứng thường có thời hạn sử dụng lâu hơn nhiều. Trên thực tế, trứng để trong tủ lạnh còn nguyên vỏ sẽ để được 3-5 tuần. Nếu luộc kỹ trứng, bạn có thể bảo quản và ăn trong vòng 1 tuần. Nhưng nếu bạn đang tách riêng lòng trắng hoặc lòng đỏ trứng sống, chúng chỉ để được 2-4 ngày.

Có nhiều cách để bạn biết trứng đã hỏng hay chưa. Các phương pháp sau đây được các đầu bếp và các nguồn như USDA hoặc FDA khuyến nghị. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, nên kết hợp các mẹo này để nhận biết, thay vì chỉ áp dụng một phương pháp để có kết quả chuẩn xác nhất.



Trứng xuất hiện những dấu hiệu sau thường kém tươi ngon, dễ ung hỏng

1. Đặt trứng vào nước thấy trứng nổi lên

Đây là một trong những phương pháp cổ điển nhất, thường được khuyên dùng để kiểm tra trứng còn tươi ngon hay không. Tất cả những gì bạn cần làm là đổ đầy nước vào bát và đặt trứng vào đó.