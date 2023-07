Khởi tố thanh niên bắt được rùa đầu to ở suối rồi đem bán ở Quảng Ninh

Hôm nay (4/7), Công an TP Hạ Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Thủy (SN 1997, trú tổ 3, khu 7, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) về hành vi tàng trữ trái phép cá thể rùa đầu to thuộc danh mục cấp quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, ngày 28/6, tại tổ 52G, khu 4B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Công an TP Hạ Long tiến hành kiểm tra phát hiện Nguyễn Thanh Thủy đang rao bán 1 cá thể rùa đầu to, thuộc nhóm IB trong danh sách được bảo vệ nghiêm ngặt.