Khởi tố tài xế vi phạm nồng độ cồn, chống đối tổ công tác của Cục CSGT

Chiều 29/9, đại diện Cục CSGT thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ” đối với bị can Trần Mạnh Hùng (SN 1977, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 14/9, Tổ công tác của Cục CSGT (Bộ Công an) do Thượng tá Tô Minh Quang- Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ làm tổ trưởng, phối hợp cùng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hải Dương tiến hành kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn tại TP Hải Dương.

Thời điểm kiểm tra, CSGT dừng ô tô mang BKS 34A-668.XX do tài xế Trần Mạnh Hùng điều khiển. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện tài xế Hùng vi phạm ở mức 0,689 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, cao gấp 1,7 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100.