Khởi tố tài xế say rượu tông trọng thương thiếu tá công an

Thông tin với Dân trí, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Kiều Tiến Tâm (29 tuổi) về tội "Giết người".

Cảnh sát dẫn giải Tâm đến hiện trường để thực nghiệm lại vụ việc (Ảnh: Thanh Tuấn).