Khởi tố 'nữ quái' từ Nghệ An vào khu du lịch ở Đà Nẵng tiêu thụ USD giả

Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định nghi phạm là Đặng Thị Trí (31 tuổi, trú xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Tiếp tục theo dõi, khi Trí xuất hiện trở lại, lực lượng công an thực hiện lệnh kiểm tra hành chính, thu giữ 35 tờ tiền có mệnh giá 100 USD nghi là giả và nhiều giấy tờ, phương tiện liên quan.

Tại cơ quan công an, ban đầu Trí không thừa nhận hành vi, khai báo quanh co nhằm chối tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an có đủ cơ sở khẳng định Trí có hành vi thiêu thụ đồng USD giả.

Sau khi củng cố cố hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng thực hiện các thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Trí về hành vi “Lưu hành tiền giả” để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Để kịp thời động viên, khen thưởng các lực lượng phá án, UBND TP Đà Nẵng quyết định thưởng cho mỗi đơn vị 3 triệu đồng.