Khởi tố người đập kính ô tô, tấn công tài xế ở TP.HCM

Sau khi xảy ra va quẹt giao thông, Giang bực tức xuống xe, đập kính ô tô và dùng hung khí tấn công tài xế mặc nạn nhân liên tục van xin. Công an phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM vừa khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng với Ngô Đức Giang (43 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ một số hành vi khác. Cơ quan CSĐT đã khởi tố Ngô Đức Giang - người đập kính ô tô, tấn công tài xế ở TP.HCM. Ông Ngô Đức Giang được xác định là người xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, đã đập kính ô tô, tấn công tài xế. Nguyên nhân ban đầu, ông Giang và một tài xế khác mâu thuẫn sau khi xảy ra va quẹt giao thông. Ông Giang bực tức xuống xe, đập kính ô tô và chửi bới. Trước đó, khoảng 18h45 ngày 15/9, anh Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1989, quê TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đi xe ô tô hiệu Mitsubishi, chở chị Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1994, thường trú huyện Krông Pắc, Đắk Lắk). Khi đi đến trước địa chỉ nhà 130/2, đường Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức), xe của anh Sơn lấn qua đường ngược lại làm cho xe ô tô của Ngô Đức Giang không di chuyển được, dẫn đến việc bức xúc lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, Giang xuống xe đi đến chỗ xe của anh Sơn thấy cửa kính trước bên trái đang mở nên xông vào đánh anh Sơn. Tiếp đó, Giang bẻ kính cửa xe bên trái phía trước của anh Sơn. Một lúc sau, Giang quay lại mở cửa xe ô tô lấy chiếc cờ lê để phía dưới chân của ghế tài xế làm hung khí. Thời điểm này, thấy Giang quá côn đồ, anh Sơn và chị Thủy liên tục van xin nhưng người này vẫn không buông tha mà dùng chiếc cờ lê làm hung khí đánh vào cằm, bụng, chân, tay của anh Sơn. Sau khi xảy ra sự việc trên, Công an TP Thủ Đức vào cuộc điều tra, xác minh và đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận toàn bộ hành vi hành hung anh Sơn. Lương Ý