Khởi tố kẻ vi phạm nồng độ cồn, tông xe vào cảnh sát ở Bắc Ninh

VKSND TP Từ Sơn (Bắc Ninh) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Đào (SN 1981, trú tại Đại Vi, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) về tội Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Ngày 21/10, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Từ Sơn tập trung kiểm soát các phương tiện đảm bảo an ninh trật tự và các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông từ 19h30 đến 21h30 tại đường liên xã Phù Lộc, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh.