Khởi tố kẻ sát hại bé trai hàng xóm vào mùng 2 Tết

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội Cướp tài sản, Giết người, Hiếp dâm.

Khoa là kẻ ra tay sát hại chị V.T.Th (25 tuổi, ở trọ tại hẻm trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) vào ngày 29 Tết.

Khoa khai nhận khoảng 15h ngày 8/2 (29 Tết), sau khi dẫn dụ chị Th. qua phòng trọ số 14 với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, hắn đã khóa cửa phòng, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản. Sau đó hắn đã sát hại và xâm hại nạn nhân. Tên này chiếm đoạt 1 lắc tay và 1 nhẫn trên người, 2 nhẫn vàng 9999 và 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của Th.

Để che giấu hành vi phạm tội, Khoa đã phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi nylon đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu Công nghệ cao TP Thủ Đức.