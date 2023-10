Khởi tố kẻ chửi bới, đánh bị thương cán bộ CSGT ở Hải Phòng

Chiều 20/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Chiến về tội "Chống người thi hành công vụ".

Kết quả điều tra, lúc 19h15 ngày 12/10, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện An Dương đang thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đường 351, thôn Cách Hạ (xã Nam Sơn, An Dương) đã phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn đối với Bùi Văn Chiến (SN 1974, trú tại thôn Nhị Hải, xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng). Chiến lái xe máy BKS 15D1-379.07.