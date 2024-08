Khởi tố cựu Trung tá công an vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn chết người

Chiều 20/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, cơ quan Công an vừa có quyết định khởi tố Trần Nam Trung (SN 1978, trú huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) do vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người.

Trước khi bị khởi tố, ông Trần Nam Trung mang quân hàm Trung tá và đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã Hương Trà.