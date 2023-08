Khởi tố bị can vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử nạn

Chiều 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Thượng tá Phan Văn Mạnh - Trưởng Công an huyện Chư Pưh cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 14h40 ngày 12/8. Thời điểm đó, xe ben BKS 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình điều khiển, vượt xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai do ông Nguyễn Tú Sinh lái chở 3 người là trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira.