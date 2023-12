Khởi tố, bắt giam nguyên đăng kiểm viên ở Long An nhận hối lộ

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can, bắt giam Ngô Anh Vũ (SN 1989, trú xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về tội Nhận hối lộ trong thời gian làm đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-02D đóng tại huyện Bến Lức, Long An.

Theo điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2021 - 2022 làm đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm Cơ giới 62-02D, Vũ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thỏa thuận nhận tiền của nhiều cá nhân để hợp thức hồ sơ thiết kế, thi công xe cơ giới cải tạo và sắp xếp nghiệm thu, kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-02D.