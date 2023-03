Khởi tố 2 bảo mẫu đánh đập bé trai 17 tháng tuổi dẫn tới tử vong

Ngày 5/3, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng ở thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi dẫn tới tử vong.

Làm việc với điều tra viên, 2 bảo mẫu này đã thừa nhận hành vi dẫm lên đầu, đạp vào bụng nạn nhân trong quá trình trông giữ trẻ.

Cơ quan chức năng cũng xác định, cơ sở mầm non không được cấp phép hoạt động và từng bị xử phạt nhiều lần.