Khoảnh khắc hà mã đực hành hạ và tìm cách giết chết con non

Đoạn clip cho thấy sự tàn bạo của thiên nhiên được các du khách ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pilanesberg (Nam Phi), cho thấy khoảnh khắc con hà mã non bị một con đực to lớn hành hạ hết sức tàn bạo.

Con hà mã đực to lớn đã ngoạm chặt hà mã non, dìm con vật xuống nước, sau đó quăng quật con non vào lưng của một con hà mã trưởng thành khác.

Hà mã non đã cố gắng chống chọi lại màn tra tấn của con đực to lớn để giữ lấy mạng sống. Mỗi khi thoát ra được, hà mã non lại bơi về phía mẹ của mình để mong được mẹ bảo vệ.

Hà mã non phải hứng chịu màn tra tấn tàn bạo của con đực to lớn và hung hăng (Ảnh: Kruger).

Hà mã mẹ đã tìm mọi cách để bảo vệ cho con non, nhưng chênh lệch về sức mạnh, thể hình và sự hung hăng của con đực đã khiến hà mà mẹ không thể bảo vệ được đứa con của mình.