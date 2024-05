Khoản thừa kế to lớn nhất cha mẹ để lại cho con cái: Không phải tiền bạc, nhà cửa, mà là 3 điều thực tế trần trụi này!

Khi các con thấy bà Chu khỏe mạnh và sống cuộc sống bình yên, con cái đều có thể an tâm chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Bà Chu chia sẻ: "Bây giờ tôi sẽ sống hạnh phúc mỗi ngày, chăm sóc cơ thể thật tốt và hạnh phúc mỗi ngày tôi sống".

Lý do lớn nhất khiến bà Chu có thể quyết định sống một mình là vì bà biết chăm sóc tốt cho cơ thể của mình, sắp xếp cuộc sống của riêng mình và không để con cái phải lo lắng. Mỗi ngày, bà đều cẩn thận chuẩn bị cho mình ba bữa ăn, với sự kết hợp hợp lý giữa thịt và rau, trong đó có nhiều thịt, trứng và sữa để duy trì cân bằng dinh dưỡng. Vì lo lắng thể chất suy giảm nên bà Chu vẫn duy trì thói quen tập thể dục. Khi rảnh rỗi, bà sẽ ra ngoài đi dạo để giãn cơ.

Chăm sóc tốt cơ thể của bạn để con cái an tâm

Đọc xong câu chuyện của bà Chu, bạn sẽ hiểu ra rằng: Khi con người về già, việc chăm sóc tốt cho cơ thể của mình chính là sự giúp đỡ lớn nhất cho con cái. Mong ước lớn nhất của một người con là bố mẹ luôn khỏe mạnh và có người đáp lại tiếng gọi "Bố" hay "Mẹ" bất cứ khi nào họ gọi.

Sau tuổi trung niên, hãy học cách chịu trách nhiệm với cơ thể của chính mình và khiến con cái cảm thấy an tâm.

Đi ngủ sớm và dậy sớm, có lịch trình đều đặn, cố gắng ngủ hơn 8 tiếng mỗi đêm, bữa tối ăn không quá no và không sử dụng điện thoại di động trước khi đi ngủ.

Ăn đúng giờ, ăn uống lành mạnh, chú ý kết hợp thực phẩm hợp lý, kiểm soát dầu mỡ và muối, ăn thịt, trứng, sữa, rau, trái cây một cách hợp lý.

Duy trì thói quen tập thể dục, vận động và chọn bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân. Bơi lội, đi bộ, nhảy dây và đạp xe là một số bài tập thích hợp.

Lạc quan, hài lòng, giao tiếp nhiều hơn với gia đình và bạn bè và chia sẻ nhiều điều tốt đẹp hơn. Mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân sẽ có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Là cha mẹ, chăm sóc tốt cho cơ thể của mình là bạn đang giảm bớt gánh nặng cho con cái. Cha mẹ giữ được sức khỏe tốt là điều may mắn lớn nhất đối với con cái. Cha mẹ sống tốt là niềm an ủi lớn nhất đối với con cái.

02

Không can thiệp quá nhiều, giữ khoảng cách thích hợp với con cái

Một nhà văn đã nói: "Dù cha mẹ có buông tay hay không thì một ngày nào đó những đứa con trưởng thành cũng sẽ thành lập gia đình mới, có con cái riêng, có sự nghiệp riêng và có thế giới rộng lớn của riêng mình."

Cha mẹ và con cái không thể sống cùng nhau mãi mãi. Khi con cái lớn lên, cha mẹ nên biết giữ khoảng cách thích hợp với con, không can thiệp vào cuộc sống của con. Chỉ khi duy trì được sự cân bằng lành mạnh giữa gần và xa thì một gia đình mới có thể ở bên nhau lâu dài mà không thấy mệt mỏi hay gò bó.

Tôi đã xem một đoạn video về một cuộc phỏng vấn trên đường phố và nó rất ấn tượng. Phóng viên phỏng vấn một người mẹ trên phố: "Cha mẹ có nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con cái sau khi chúng kết hôn không?"

Người mẹ nói: "Ta không thích xen can thiệp vào, can thiệp càng nhiều càng có nhiều chuyện xảy ra, không can thiệp thì sẽ không sao."

Phóng viên tiếp tục hỏi: "Con của mình vẫn là con của mình, can thiệp vào cuộc sống của con chẳng phải là việc nên làm ư?"